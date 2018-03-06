32 قتيلًا روسيًا بتحطم طائرة بقاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عصر الثلاثاء عن تحطم طائرة نقل روسية من طراز ” انطونوف -26″ أثناء هبوطها في مطار “حميميم بسوريا”، ما أوقع 32 قتيلًا منهم 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم.

وقالت الوزارة الروسية وفق ما أوردت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا.

وأشارت إلى أن طائرة “آن-26” اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر.

وأضافت الوزارة أنه “وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة”، مؤكدةً أن “لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث”.

وتعد قاعدة “حميميم” نقطة ارتكاز للقوات الروسية التي تساند نظام الرئيس بشار الأسد، وتخرج منها الطائرات لقصف المدن والقرى السورية.

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