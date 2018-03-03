لبنان: توقيف ضابطة بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل عيتاني

بيروت- أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية الجمعة ضابطة كبيرة للاشتباه بتورّطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، الذي أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة بين اللبنانيين، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي “أوقفت على ذمّة التحقيق بعد ظهر اليوم” الجمعة بناء على إشارة قضائية للاشتباه بأنها “استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني” الذي ما زال قيد التوقيف.

وأوضح المصدر أن سوزان الحاج “أقدمت على ذلك انتقاماً من عيتاني” الذي صوّر إشارة إعجاب لها بتغريدة ساخرة من قرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات، ما تسبّب بإحراجها ونقلها من منصبها.

وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن توصّلت إلى تحديد هوية القرصان وأوقفته الأربعاء، و”أفضى التحقيق معه لتوفر معلومات عن دور للمقدم سوزان الحاج، في قرصنة صفحات زياد عيتاني”، بحسب المصدر.

وكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة ليل الجمعة “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني..البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة” واصفا عيتاني بانه “البيروتي الاصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا”.

وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الممثل المسرحي للاشتباه بأنه قام ب”التخابر والتواصل والتعامل” مع إسرائيل.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر أحيل الممثل الشاب إلى القضاء العسكري.

وأثار توقيفه والمعلومات التي تسرّبت من التحقيقات صدمة كبيرة لدى اللبنانيين ولا سيما في الأوساط الفنيّة والصحافية.

وذكر بيان لجهاز أمن الدولة حينها أن الممثل البالغ من العمر 42 عاما “اعترف” خلال التحقيق معه “بما نسب إليه”، مشيرا إلى أن من بين المهام التي طُلبت منه “رصد مجموعة من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين، بغية الاستحصال منهم على أكبر كم من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم”.

كما تحدث البيان عن عمل الموقوف على “تأسيس نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين”.

ونشرت وسائل الإعلام المحليّة خلال فترة توقيفه تفاصيل نقلتها عن “مصادر أمنية وقضائية” تحدثت عن اعترافه بالتواصل مع فتاة جندّته للاستخبارات الإسرائيلية بعد “علاقة” بينهما.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب ويُنظر إلى التعامل مع إسرائيل على أنه وصمة عار.

وعلى ضوء المعلومات التي تناقلتها الصحافة اللبنانية، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مهينة وجارحة لم توفّر أحيانا عائلته والمقرّبيين منه.

ولكن أصدقاء وأقارب للممثل تحدثوا عن انتزاع هذه الاعترافات تحت التعذيب، وهو ما نفاه جهاز أمن الدولة في بيان ظهر الجمعة.

وزياد عيتاني ممثل لبناني ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغيّرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.

ولاقت هذه الأعمال المسرحية، لا سيما منها “بيروت طريق الجديدة”، إقبالا جماهيريا واسعا جعل عروضها تستمر على مدى سنوات.

وهو كان على وشك افتتاح مسرحية جديدة قبل أيام على توقيفه.

وقبل دخوله معترك المسرح، عمل في الصحافة ونشر مقالات عدة في صحف عربية تصدر من بيروت وعمل كذلك في قناة الميادين.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط