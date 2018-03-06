كوريا الشمالية مستعدة لنزع “النووي”.. بشرط

اعلنت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي عن أسلحتها النووي في حال ضمان أمن نظامها، بحسب ما صرح وفد سول، الثلاثاء، إثر لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال مستشار الأمن القومي في الجنوب، تشونغ أوي يونغ، إن “الشمال أعرب بوضوح عن رغبته في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة، وقال إنه لا مبرر لحيازة برامج نووية إذا زالت التهديدات بحق الشمال وتم ضمان أمن نظامه”.

وكانت سول قد أكدت، في وقت سابق، أنها اتفقت مع جارتها الشمالية على عقد محادثات قمة بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.

وأورد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، أن البلدين اتفقا على إنشاء “خط هاتفي ساخن” بين الزعيمين.

وجاءت هذه التصريحات بعد عودة وفد كوري جنوبي، قاده تشونغ، إلى سول عقب زيارة كوريا الشمالية والاجتماع بالزعيم كيم جونغ أون.

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