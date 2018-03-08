قائد ريال مدريد يكسر الرقم القياسي لعدد البطاقات الصفراء والحمراء

عزز المدافع الإسباني سيرجيو راموس سمعته كمدافع عنيف جدا، عندما كسر الرقم القياسي لعدد البطاقات الصفراء والحمراء بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وتجاوز راموس رقم البطاقات الملونة لأسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، عندما حصل على البطاقة رقم 37 (بينها 33 صفراء) أثناء ارتكابه أحد أخطائه المعهودة خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام باريس سان جرمان مساء الثلاثاء، مما دفع صحيفة “ديلي ميل” لإطلاق لقب “أقذر لاعب بتاريخ البطولة” عليه.

وحصل راموس على بطاقة صفراء في الدقيقة 78، عندما قام بالتدخل بشكل عنيف على الأرجنتيني خافيير باستوري، لاعب سان جرمان.

ولا يعتبر راموس غريبا على الأرقام القياسية “العنيفة”، حيث يتصدر قائد ريال مدريد لائحة أكثر البطاقات الصفراء والحمراء في تاريخ الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من تدخلاته العنيفة، يبقى راموس جزءا أساسيا من فريق ريال مدريد الذي حقق 3 ألقاب لدوري الأبطال في الأعوام الأربعة الأخيرة.

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