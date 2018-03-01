طلبة أجانب ينفذون نشاط تدريس اللغة العربية في مدارس دير اللاتين/تلاع العلي

سما الاردن – عمان – في تجربة نوعية، قامت مجموعة من الطلبة الأجانب ممن يحملون الجنسية الأمريكية بتدريس اللغة العربية في ستة من صفوف المرحلة الأساسية في مدارس دير اللاتين/ تلاع العلي.

وجاءت هذه التجربة التي قام بها طلاب مؤسسة التعلم العالمية الامريكية (SIT ) لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بإعطاء حصص في قواعد اللغة العربية و النصوص الأدبية لطلبة الصفوف الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع الأساسي في ست حصص صفية بحضور عدد من معلمي المدرسة.

وقال مدير البرنامج والممثل الرسمي للمؤسسة الدكتور رائد التبيني إن تنفيذ هذا النشاط جاء كفرصة للتفاعل ما بين طلبتنا وطلبة المدرسة في إطار أكاديمي ثقافي مبني على أساس حوار هادف لخلق مواطنة عالمية؛ كما أكد على أهمية إقامة هذه النشاطات التي تعد فرصة للتدريس والقيام بتقييم ذاتي لمدى الاستفادة من تعلمهم للعربية، معرباً عن شكره لتعاون إدارة مدارس دير اللاتين ممثلة بمديرتها السيدة ماجدة قعوار والكادر التدريسي وطلبتها الأعزاء لتنفيذ وإنجاح النشاط.

كما اشارت مسؤولة اللغة العربية الأستاذة رهام النعيمات إلى أن هذه المحاولة جاءت لتحفيز الدافعية لدى المتعلمين وإنتاج الحوار بلغة سليمة من خلال دفع المتعلمين إلى الحديث والتحدث والتفاعل والتشارك وقياس مدى قدرتهم على عرض المادة التعلمية التي تعلموها خلال فترة التعلم.

من جانبهم شكر الطلبة الأجانب إدارة المؤسسة وأسرة مدارس دير اللاتين على إتاحة هذه الفرصة معبرين عن سعادتهم الغامرة بنوعية التجربة والتي عكست مدى الاستفادة الحقيقية وقداراتهم التعليمية من خلال قيامهم بتدريس العربية لطلبة المرحلة الاساسية من الناطقين بها.

يشار إلى أن مؤسسة التعلم العالمية SIT هي مؤسسة تعليمية عالمية مقرها ولاية فيرمونت في الولايات المتحدة الامريكية ولديها أنشطة وبرامج تعليمية متعددة في الاردن.

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