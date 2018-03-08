طفل يقضي “تفحما” بحريق شقة في منطقة شارع الأردن

توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة “تفحم”، في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حريق شب في شقة تبلغ مساحتها (150) م2 بالطابق الثاني لإحدى العمارات في منطقة شارع الأردن قرب إشارات النزهة.

وقالت مصادر إدارة الاعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني إن الحريق نتج عنه أيضا إصابة 5 أشخاص بحروق مختلفة.

وأضافت أن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني إنقاذ الوسط تعاملت مع الحريق وقامت بإخماده والسيطرة عليه، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابات ونقلهم وإخلاء الوفاة الى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، والحالة العامة للمصابين متوسطة.

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