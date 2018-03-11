تفاصيل إحباط الهجوم على قاعدة حميميم الروسية

أحبطت القوات الروسية في قاعدة حميميم الجوية، هجوما بواسطة طائرات دون طيار، فجر السبت، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحميميم أكبر قاعدة عسكرية روسية داخل الأراضي السورية، وتقع في ريف مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية.

ولم يكشف المرصد الجهة التي دبرت الهجوم، لكنه أشار إلى هجوم مشابه في 7 يناير الماضي على القاعدة ذاتها، نفذته طائرات دون طيار “تابعة لفصيل إسلامي عامل في ريف اللاذقة الشمالي الشرقي”.

وحسب المصادر الرسمية الروسية، فإن هجوم يناير لم يؤد إلى أي أضرار بشرية أو مادية، إلا أن تقارير صحفية قالت إن عددا من الطائرات الروسية داخل قاعدة حميميم تضررت.

والهجمات بالطائرات المسيرة (دون طيار) لمواقع عسكرية تابعة للقوات الروسية، أو لمناطق النظام السوري، ليس جديدا في سوريا، إذ شهدت عدة مناطق في أوقات سابقة عمليات استهداف، كان أبرزها ما شهدته مدينة الرقة وريفها ومحافظة دير الزور، خلال عام 2017.

وكان تنظيم “داعش” يستخدم سلاح الطائرات دون طيار، لاستهداف قوات التحالف الدولي أو القوات السورية، إبان معركة الرقة، حسب المرصد.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط