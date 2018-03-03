بعيدا عن باريس.. نيمار يتعافى في هذا القصر

قرر النجم البرازيلي نيمار التعافي من إصابته الأخيرة في الدوري الفرنسي، داخل قصر فخم جدا في منتجع قرب ريو دي جانيرو بالبرازيل، بعيدا عن فريقه باريس سان جرمان.

وقالت صحيفة “ديلي ميرور” إن القصر الفخم تبلغ قيمته أكثر من 8 ملايين دولار ويمتلكه النجم البرازيلي منذ 2016، ويقع في منتجع مانغاراتيبا السياحي.

وأصيب نيمار بكسر في القدم أثناء مباراة فريقه أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي، مما اضطره لإجراء عملية جراحية.

ويضم القصر الفخم 6 غرف نوم، وحمام سباحة بـ”الجاكوزي”، ومهبطا لطائرات الهليكوبتر وغرف تدليك (مساج)، وحمام بخار “ساونا”، وملاعب تنس، ومخزنا للنبيذ.

ويتوقع أن يجري نيمار العملية الجراحية السبت بمدينة بيلو هوريزونتي، ثم يسافر بعدها مباشرة إلى قصره الفخم للراحة.

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن العملية الجراحية التي أجريت لنيمار، نجم المنتخب وفريق باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، “تمت بنجاح”.

وتحدث الملحق الصحافي للاتحاد لـ”فرانس برس”، لدى خروجه من المستشفى: “العملية انتهت ونيمار موجود حاليا في غرفته. كل شيء سار على ما يرام”.

وأشار الملحق إلى أن بيانا مشتركا من باريس سان جرمان والاتحاد البرازيلي، سيصدر بعد قليل يتضمن توضيحات.

وكان نيمار تعرض لالتواء وأصيب بكسر في قدمه اليمنى، الأحد، خلال مباراة في الدوري الفرنسي فاز فيها سان جرمان على ضيفه مرسيليا 3-صفر.

ويغيب نيمار (26 عاما) على الأرجح عما تبقى من الموسم الجاري، آملا أن يتمكن من اللحاق بكأس العالم 2018 مع منتخب “راقصي السامبا”.

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