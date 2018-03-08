بعد شطر الغوطة.. قصف جوي يوقع عشرات القتلى

قتل 27 مدنيا، الخميس، من جراء قصف بقنابل عنقودية على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية المحاصرة، غداة إعلان الجيش السوري شطر الجيب الأخير للمعارضة قرب العاصمة السورية إلى قسمين.

وذكرت مصادر طبية في الغوطة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن القصف الذي شنته طائرات حربية سورية وروسية أوقع قتلى في بلدات حرستا وعين ترما وحزة وسقبا وحمورية ودوما، وقتل في بلدة زملكا وحدها 10 مدنيين.

وقال مركز الدفاع المدني إن 3 من كوادره قتلوا نتيجة قصف استهدف سيارة كانوا يستقلونها أثناء إسعاف الجرحى في مدينة سقبا.

ويأتي هذا التطور بعد أن أكد قائد عسكري في تحالف يدعم الحكومة السورية في وقت سابق شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين، بينما نفى متحدث باسم المعارضة مزاعم القائد العسكري.

وبحسب “رويترز”، توشك القوات الحكومية، التي تتقدم من شرق الغوطة أن تنضم إلى القوات الموجودة عند الطرف الغربي للجيب الأخير للمعارضة قرب العاصمة دمشق.

والقطاع المتبقي من الأراضي، التي تربط المناطق الشمالية والجنوبية من الجيب يبلغ عرضه كيلومتر واحد، ويقع في مرمى نيران القوات الحكومية.

وذكرت مصادر في الغوطة أن القوات السورية والميليشيات الموالية لها سيطرتها على مساحات زراعية واسعة في المنطقة الشرقية من غوطة دمشق، بهدف حرمان الغوطة المحاصرة منها.

كما شهدت البلدات والمناطق، التي تقدم إليها النظام في الغوطة، نزوحا كاملا من قبل المدنيين نحو مدينة دوما وعمق مدن وبلدات الغوطة الشرقية الأخرى.

وأطلق الجيش السوري بالتعاون مع حلفائه الإيرانيين والروس حملة عسكرية ضارية في 18 فبراير الماضي، بدأت بقصف جوي ومدفعي كثيف للغاية، وأدت إلى سقوط أكثر من 900 قتيل بينهم 177 طفلا.

وتخضع الغوطة الشرقية، التي يقطنها قرابة 400 ألف شخص، لحصار خانق منذ عام 2013، بعد أن أصبحت أحد معاقل المعارضة قرب دمشق.

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