انخفاض كبير على الحرارة وأجواء باردة ومغبرة

يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة نهار اليوم بأكثر من عشرة درجات مئوية، لتقل عن معدلاتها المعتادة بحدود 2-4 درجات مئوية، وفقا لموقع طقس العرب.

وأفاد الموقع، ان الطقس يكون باردا نسبيا بعموم المناطق مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة في العديد من المناطق، وفي خليج العقبة شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذر الموقع، من خطر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة اليوم، ومن خطر ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء وتأثير ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

في حين، تسود أجواء باردة وأكثر برودة ورطوبة ليلا مقارنة بالليالي الماضية، وتكون باردة بشكل لافت في جبال الشراه والسهول مع ساعات الليل المتأخرة، ويحتمل تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من السهول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تتراجع سرعتها تدريجياً أثناء الليل.

وتوقع “طقس العرب” أن تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها المعتادة نهار غد في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا في المناطق الجبلية مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية نشطة السرعة.

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