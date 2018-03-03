الوزني يباشر عمله كرئيس تنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig – Jordan)

سما الاردن – باشر الدكتور علي الوزني عمله كرئيس تنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig – Jordan) ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق (27/2/2018) بناء على القرار الذي تم اتخاذه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الإدارة والتي عقدت بتاريخ (13/2/2018) بتعيين الدكتور رئيسا ً تنفيذيا ً للشركة.

الدكتور علي وجه مألوف للكثيرين، فقد عمل كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ورئيسا ً لمجلس إدارة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية سابقا ً

كما عمل عضوا ً لمجلس إدارة شركات تأمين في كل من الأردن والبحرين والسعودية، وهو عضو في مجلس أمناء كلية العلوم والتربية (الأنروا)،. وخلال السنوات العشرة الماضية عمل كرئيس تنفيذي لشركة سوليدريتي – الأولى للتأمين (الأردن) وحقق خلالها مسيرة مهنية لافتة تميزت بالنجاح والانجاز. وقبل ذلك كان أحد الركائز الأساسية من خلال موقعه كنائب للمدير العام لشركة الشرق العربي للتأمين عبر السنوات (2000-2008).

وبالإضافة إلى شهادة التأهيل المهني من معهد التأمين القانوني – لندن (ACII)، فإن الدكتور علي يحمل شهادة دكتوراه في التسويق وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس في المحاسبة.

لقد تميز الدكتور الوزني طوال مسيرته المهنية بالقدرة على العمل بنجاح في بيئات العمل المختلفة، وبناء وقيادة الاستراتيجيات التي تكللت بخلق قيمة مثيرة للإعجاب. وهو يجلب معه مزيجا ً فريدا ً من القيادة الجماعية، والإلهام، والخبرة التشغيلية، والدراية الفنية، بالإضافة إلى شغفه بالتميز في الخدمة.

سوف يعمل الدكتور علي الوزني جنبا ً إلى جنب مع مجلس إدارة الشركة، ويدا ً بيد مع فريق عملها، ومع جميع شركائها في قيادة مؤسستنا قدماً.

وأكد رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي أن انضمام الوزني إلى مجموعة الخليج للتأمين – الأردن

gig – Jordan) ( سيسهم في تحقيق أهداف الشركة ويمكَنها من تجاوز التحديات التي تمر بها صناعة التأمين بشكل عام، نظرا ً لما يتمتع به من خبرات عملية ومؤهلات علمية ومهنية.

هذا وتحتل مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig – Jordan) المركز الأول في سوق التأمين الأردني من حيث الحصة السوقية، وهي عضو في مجموعة الخليج للتأمين – الكويت والتي تعمل في أحد عشر بلدا ً في المنطقة وتعتبر واحدة من أكبر مجموعات التأمين في المنطقة.

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