القبض على 10 تجار ومهربين للمخدرات

ألقت كوادر إدارة مكافحة المخدرات القبض على 10 أشخاص من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة، وفقاً لمصدر أمني.

وقال المصدر إنه من أبرز تلك القضايا كان في شرق العاصمة عمان حيث نفذت مداهمة لاحد المنازل أسفرت عن ضبط اثنين من مروجي المواد المخدرة أحدهم من جنسية عربية وضبط بحوزتهما كمية من مادة الحشيش المقطعة والمجهزة للبيع ومجموعة كبيرة من حبوب الترامال المخدرة، والقي القبض بالتوسع بالتحقيق معهما على شخصين اخرين من المتعاونين معهما بعد وضع كمين محكم وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المعدة للتعاطي .

وفي محافظة اربد تمت متابعة معلومات وردت حول أحد مروجي المواد المخدرة والذي استخدم منزلة لتلك الغاية الجرمية حيث تم وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة مداهمة المنزل بمساندة الفريق الخاص وضبط داخل المنزل بعد تفتيشه 158 كيسا وكيلو ونصف من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) حيث تم تحريز المضبوطات وما زال البحث جار عن الشخص ، كما وتم كذلك في محافظة اربد وبعد مراقبة ثلاثة اشخاص من المشتبهين في ترويج المواد المخدرة القاء القبض عليهم بعد ضبطهم متلبسين اثناء قيامهم ببيع وترويج المواد المخدرة بالشارع العام وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي احدى المناطق في محافظة المفرق وبإسناد من الفريق الخاص لإدارة مكافحة المخدرات جرى مداهمة منزل أحد مروجي المواد المخدرة بعد التأكد من حيازته لكمية كبيرة منها والقي القبض عليه داخل منزله وبعد تفتيشه ضبط بحوزته 2300 حبة كبتاجون وثلاثه كفوف من ماده الحشيش المخدر وسلاح اوتوماتيكي نوع كلاشن كوف وثلاثه مخازن ومجموعة من العتاد تعود لنفس السلاح.

وفي محافظة العقبة تم رصد تحركات احد مروجي المواد المخدرة والذي كان يقوم بترويج وبيع مادة الحشيش المخدر من داخل احدى الشقق في مدينة العقبة والتي تم مداهمتها والقي القبض عليه وعثر بحوزته على ٧ كفوف من ماده الحشيش المخدر وفي احدى مناطق البادية الجنوبية القي القبض على احد المطلوبين بقضايا تهريب المواد المخدرة بعد كمين خاص وضع لتلك الغاية وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي و١٥ مخزن ومجموعة من العتاد ومسدس و مبلغ مالي.

وتابع المصدر بأنه تم تحويل كافة المضبوطين للتوسع بالتحقيق معهم واحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ اشد العقوبات القانونية بحقهم.

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