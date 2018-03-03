القبض على شخصين حاولا سرقة نقابة الأطباء في عمان

ألقى العاملون في قسم البحث الجنائي في شرطة وسط عمان، القبض على شخصين اثنين حاولا سرقة مبنى نقابة الأطباء في العاصمة.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن شكوى وردت لقسم البحث الجنائي قبل ايّام حول قيام مجهولين بمحاولة الدخول لمبنى نقابة الأطباء والعبث بمحتوياتها ولاذوا بالفرار، حيث تحركت مجموعات البحث الجنائي وجرى الكشف على المكان للوقوف على ملابسات القضية وتحديد هوية المتورطين.

وأضاف المصدر بأن جهود التحقيق من العمل الاستخباري والفني وعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات قادت الفريق المكلف بمتابعة القضية للاشتباه بأحد الأشخاص وألقي القبض عليه، واعترف أثناء التحقيق معه بمحاولة سرقة مبنى نقابة الأطباء بالاشتراك مع شخص آخر، إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أي شيء.

وأشار المصدر إلى أنه تم إلقاء القبض على الشريك الآخر بعد متابعته، والذي اعترف هو أيضا بالجرم المرتكب من قبلهما، وسيتم تحويلهما للمدعي العام بعد إنهاء التحقيقات معهما.

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