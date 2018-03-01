التحقيق مع نتنياهو وزوجته في شبهات فساد

ذكرت وسائل الإعلام العبرية الخميس، أن محققي وحدة جرائم الفساد في الشرطة الإسرائيلية سيحققون مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته الجمعة في الملف رقم 4000 المتعلق بشركة “بيزك” للاتصالات، وموقع “واللاه” الاخباري.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، ان محققي الشرطة سيتواجدون غدا في مقر اقامة نتنياهو، حيث سيجري التحقيق معه بالملف، وفي غرفة اخرى مستقلة، ستدلي زوجته سارة بشهادتها ايضا بنفس الملف، الذي يشبته بتورط نتنياهو به عندما كان يتولى حقيبة وزارة الاتصالات في العام 2014 من خلال منح شركة “بيزك”، وهي اكبر شركة اتصالات في اسرائيل، امتيازات وتسهيلات تنظيمية، مقابل اخضاع موقع “واللاه” الاخباري التابع للشركة لسيطرة نتنياهو وعائلته من خلال مستشاره الاعلامي، وتسخيره لتقديم اخبار ايجابية عنه ومهاجمة اعدائه في الحلبة السياسية.

ويتورط في الملف 4000 كل من مالك شركة بيزك للاتصالات شاؤول الوفيتش وزوجته وابنه، ومديرة الشركة والمستشار الاستراتيجي فيها، بالاضافة الى امين عام وزارة الاتصالات الاسرائيلية شلومو فيلبر الذي وافق اخيرا ان يصبح “شاهد ملك” في القضية، مما وضع نتنياهو في وضع حرج للغاية، اذ يعتقد محللون اسرائيليون ان الملف 4000 سيطيح بنتنياهو وينهي حياته السياسية، وربما قبل نهاية ولايته الحالية في تشرين الثاني 2019 المقبل.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط