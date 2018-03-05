البنتاغون يخرج عن صمته.. ويعلّق على فيديو مقتل 4 جنود اميركيين

بعد ساعات على نشر داعش لمقطع مصور يظهر اللحظات الأخيرة لأربعة جنود أميركيين خلال معركة مع المتشددين في النيجر، خرجت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” عن صمتها، لتعلن نشر الفيديو يظهر “وحشية” المتشددين.

وقال البنتاغون، في بيان الاثنين، أنه أبلغ “بنشر صور وفيديو دعائي عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في النيجر في الرابع من أكتوبر الماضي”، مضيفا أن “عملية النشر هذه تظهر وحشية العدو الذي نحاربه”.

وتستمر لتسع دقائق سلسلة الصور التي التقطتها الكاميرات الموضوعة على خوذ الجنود الأميركيين والمشاهد التي صورها المتشددون.

ويبدو أنها تظهر الهجوم الذي استهدف دورية استطلاع تضم 12 جنديا أميركيا من القوات الخاصة، و30 جنديا نيجريا قرب بلدة تونغو تونغو على بعد حوالى 100 كلم من نيامي قرب الحدود مع مالي.

وكان الجنود تعرضوا لهجوم من قبل حوالى خمسين مقاتلا ينتمون إلى تنظيم داعش مجهزين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية.

وقتل أربعة جنود أميركيين وخمسة عناصر من الجيش النيجري على الأقل في الكمين. ولم يعثر على جثة أحد الأميركيين السرجنت ديفيد جونسون، إلا في اليوم التالي.

ويظهر الفيديو الجنود الأميركيين تحت وابل نيران المتشددين، ويسقطون الواحد تلو الاخر. ويصور المتشددين لاحقا جنديين أميركيين مضرجين بالدما،ء يتم القضاء على أحدهما أمام الكاميرا.

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