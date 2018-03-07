الأشغال الشاقة 12 عاماً لإرهابي خطط لقتل ضابط أمن

أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء حكماً بوضع متهم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي بالتخطيط لقتل ضابط أمن وقائي في محافظة مادبا بالأشغال الشاقة 12 عاماً.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور محمد عفيف وعضوية القاضي المدني أحمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة المقدم حسان العودات.

وقالت المحكمة في قرارها إنه ثبت لها ان “المتهم من المؤيدين والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، وأخذ على عاتقه الترويج لهذا التنظيم من أجل كسب مزيد من المتعاطفين على مواقع التواصل الاجتماعي وتواصل مع أحد قادة التنظيم الإرهابي ليلتحق بالتنظيم في سورية”.

وأضافت، أن المتهم “سعى لايجاد طريق مناسب للالتحاق بالتنظيم، وخطط قبل مغادرته الأردن للقيام بعملية إرهابية في الأردن لصالح التنظيم الإرهابي حيث خطط لقتل أحد ضباط الأمن الوقائي في مدينة مادبا، وأخذ يرصد تحركاته وقرر أن يقتله في صبيحة عيد الأضحى الماضي بإطلاق النار عليه، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد، وألقت القبض عليه واحبطت مخططه الإرهابي، والحيلولة دون التحاقه بالتنظيم الإرهابي”.

ودانت المحكمة المتهم بتهمتي التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، والترويج لإفكار تنظيم داعش الإرهابي.

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