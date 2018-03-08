إحباط تهريب 100 ألف حبة مخدرة في الزرقاء

أحبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب 100 ألف حبة مخدرة، وتمكنوا من ضبط 3 أشخاص تورطوا في القضية.

وحول التفاصيل، قال مصدر أمني إنه وضمن جهود إدارة مكافحة المخدرات في متابعة كافة النشاطات الجرمية المرتبطة بالمواد المخدرة، فقد تولى فريق خاص من الإدارة متابعة معلومات وردت إليهم حول قيام اتفاق عدد من الأشخاص المشبوهين بالاتفاق على شراء كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها إلى خارج البلاد للتأكد منها وجمع المعلومات حول المشتبه بهم تحديد موعد ومكان اتمام عملية الشراء واستلام المواد المخدرة.

وأضاف المصدر أنه ومن خلال من تم من تحقيقات وأعمال مراقبة ورصد وجمع للمعلومات حول المشتبه بهم، تمكن فريق التحقيق من تحديد موعد ومكان إتمام عملية الاستلام والتسليم في إحدى مناطق محافظة الزرقاء، حيث وضع كمين خاص حول المكان المتفق عليه، وعند وصول الأشخاص والتأكد من حيازتهم للمواد المخدرة تمت مداهمتهم وإلقاء القبض على 3 أشخاص تورطوا في القضية وضبط بحوزتهم 100 ألف حبة من الحبوب المخدرة وبوشر بالتحقيق معهم.

وفي سياق متصل، ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين في إحدى مناطق البادية الوسطى بعد التأكد من قيامهما بنشاطات ترويج وبيع المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما كمية من المواد والحبوب المخدرة وسلاح ناري.

ونفذت كوادر مكافحة المخدرات وبإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة مداهمة لأحد المنازل في محافظة المفرق استخدم لغايات تخزين وترويج المواد المخدرة، وألقي القبض بداخله على 5 أشخاص وجميعهم من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا المخدرات وضبط بحوزتهم 10 آلاف حبة مخدرة ومجموعة من قطع الحشيش المعدة للبيع، إضافة إلى سلاحيين ناريين، وجرى توديعهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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