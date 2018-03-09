أسعار الذهب ترتفع 40 قرشا للغرام

عمان- ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس في السوق المحلية نحو 40 قرشا للغرام بعد أن لامست أثمانها في البورصة العالمية مستوى 1328 دولارا للأونصة ؛ بحسب أمين سر نقابة الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وبين علان أن سعر غرام الذهب من عيار 24 ارتفع إلى 32.4 دينار وسعر غرام من عيار 21 زاد إلى 27.8 دينار، وعيار 18 ارتفع إلى 23.8 دينار.

وبلغ سعر الليرة الرشادي 198 دينارا وسعر الليرة الإنجليزي 225 دينارا.

وأوضح علان أن سبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا يعود إلى الطلب المتزايد عليه في ظل توقعات عدم رفع أسعار الفائدة على الدولار مرة أخرى خوفا من أرقام تضخم مرتفعة.

وأضاف أن الأخبار حول خطة الرئيس الأميركي ترامب حول زيادة الرسوم على معادن، إلى جانب استقالة مستشاره الاقتصادي ساهم في زيادة الاقبال على الذهب.

وبحسب تقارير عالمية ؛ ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بينما يترقب المستثمرون مزيدا من التفاصيل بخصوص رسوم واردات الصلب والألومنيوم التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأميركية.

وأما بالنسبة لتوقعات مسار الذهب في المستقبل القريب رأى علان أن الارتفاع هو المصير الأغلب لتوجه الذهب مع استمرار الطلب عليه كملاذ آمن.

وحول الطلب المحلي بين علان أن الإقبال على الذهب ضعيف سواء كادخار أو زينة، مرجحا ارتفاع الطلب عليه مع اقتراب يوم الأم للراغبين في الاحتفال بأمهاتهم.

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