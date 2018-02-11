gig – الأردن تشارك باليوم الوظيفي و حفل تخريج لخريجي برنامج طريقي “get into”

سما الاردن – حرصا من gig – الأردن على المشاركة بكافة المبادرات والفعاليات الشبابية التي من شأنها اعطاء فرص جديدة للخريجين في سوق التأمين فقد شاركت الشركة في اليوم الوظيفي لخريجي برنامج طريقي يوم الخميس الموافق 1/2/2018 في مركز تطوير الأعمال .

يهدف هذا اليوم الوظيفي للبرنامج لتزويد شركات التأمين العاملة في القطاع لمقابلة كفاءات شبابية تم تدريبهم بالتعاون ما بين مركز تطوير الاعمال وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والاتحاد الأردني لشركات التأمين بالإضافة إلى The Prince’s Trust International بمجموعة متكاملة من المهارات العملية للتميز في بيئة العمل وتدريبهم على أساسيات التأمين من مبادئ التأمين وأنواع التأمين وإدارة المخاطر وبيع المنتجات التأمينية. وقد تم إعداد قاعة خاصة لممثلي شركات التامين ليتسنى لهم مقابلة فوج الخريجين للمساهمة في ملئ الشواغر المطلوبة لديهم بما يتناسب مع مهارات وكفاءات الخريجين.

هذا وقد مثل شركة gig – الأردن كل من السيد سعد فرحات – مدير دائرة خدمة ورعاية العملاء, والسيد فادي الفرا – مسؤول حسابات / دائرة تطوير الأعمال.

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