15% خصومات تأمينية مقدمة من gig – الأردن

سما الاردن – أطلقت شركة gig – الأردن (مجموعة الخليج للتأمين – الأردن) خصومات تصل لغاية 15% على أحد التأمينات الطبية وهو كراون عائلتي بلا حدود والذي يضمن للعائلة تغطية تأمينية طبية شاملة لكافة متطلبات العلاج داخل وخارج المستشفى، وأيضا على تأمين المركبات الشامل والتي قيمتها من 30,000 دينار فما فوق مع مميزات فريدة تعنى بتأمين أدق التفاصيل .

ومن الجدير بالذكر أن شركة- gig الأردن، تحرص دائماً على دراسة عميقة للسوق المحلي لمعرفة احتياجات العملاء الكرام و تقديم حلول تأمينية بأعلى معايير الجودة والتي تضمن تغطية شاملة لكافة متطلبات الحياة.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن التغطيات والمنافع التي تقدمها شركةgig – الأردن يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة www.gig.com.jo اوالاتصال على الرقم 06 – 5654550

رقم فرعي 9 أو 110،او تحميل تطبيق gig Jordan عبر الهاتف الخلوي.

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