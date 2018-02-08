وزارة الدفاع الأميركية: لا نسعى لصراع مع النظام السوري

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تسعى لصراع مع قوات الحكومة السورية، لكن من حقها الدفاع عن النفس.

جاء ذلك بعد أن تصدى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لهجوم نفذته قوات مؤيدة للحكومة السورية وأسفر وفقا لإحدى الروايات عن مقتل أكثر من مئة من أفراد هذه القوات.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم (البنتاغون) دانا وايت خلال إفادة صحفية “قواتنا لها حق أصيل في الدفاع عن النفس. لا نسعى لصراع مع النظام”.

وفي أحدث رد فعل على قصف التحالف، وصفت دمشق القصف بأنه “جريمة حرب”، داعية إلى “حل التحالف الدولي.”

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن رسالة بعثتها وزارة الخارجية السورية إلى الأمم المتحدة: “تطالب (المجتمع الدولي) بإدانة المجزرة وتحميل التحالف الدولي المسؤولية عنها، وإلزامه بوقف جرائمه واعتداءاته التي تسببت بمقتل وجرح آلاف المدنيين”.

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