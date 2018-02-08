«هرتسليا»: إسرائيل تعيش عصرها الذهبي.. وعباس الضعيف دوره انتهى

نشر مؤتمر «هرتسليا» الاستراتيجي، نتائج وصل إليها مفادها أن “إسرائيل” تعيش عصرها الذهبي في فترة استقرار لم تشهدها منذ 70 عاماً وسط دعم أمريكي غير مسبوق.

وبين مدير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي والقائم على المؤتمر “أودي ديكل” أن ملخص النقاشات التي جرت في المؤتمر تشير إلى أنه لا يوجد تهديد وجودي على “إسرائيل” في الوقت الراهن خلافاً للسنوات السابقة.

ولفت “ديكل” إلى أن جملة الكلمات التي ألقاها ممثلو الحكومة الإسرائيلية بالمؤتمر تدلل على أن “التقدم في المسيرة السلمية ليس على جدول أعمال الحكومة، كما تم توصيف رئيس السلطة، محمود عباس كزعيم ضعيف وأن دوره قد انتهى”.

وشهد المؤتمر تركيزاً خاصاً على الأوضاع السائدة بقطاع غزة ومسيرة المصالحة، حيث بين المتحدثون تعثرها ومراوحتها مكانها وأن غزة على شفا انهيار اقتصادي، وعلى الرغم من عدم وجود مصلحة للأطراف بتصعيد الأوضاع، إلا أن تدهور الوضع الإنساني سيكون له بالغ الأثر في دحرجة الأمور إلى معركة عسكرية.

وبين بحث أجراه المركز وجود حاجة ملحّة للسير قدماً في خطوات دولية وإقليمية لإعادة إعمار غزة، مقابل وقف تعاظم قوة حماس دون نزع سلاحها.

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