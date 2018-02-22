مطلوب مصنف خطير وبحقه 44 طلباً بقبضة الأمن

ألقت كوادر البحث الجنائي، اليوم الخميس، القبض على مطلوب مصنف “خطير” وبحقه 44 طلباً بقضايا السرقات المختلفة خاصة سرقة المركبات.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني، إن العاملين في شعبة بحث جنائي أمن إقليم البادية الملكية وبعد تتبع ورصد وجمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمتوارين عن الأنظار منذ سنوات والمسجل بحقة 44 طلباً أمنياً في قضايا السرقات المختلفة وخاصة سرقة المركبات تمكنوا صباح اليوم بعد التأكد من معلومات وردت اليهم حول تواجده في إحدى مناطق محافظة مادبا ووضعت عدة كمائن حول مكان تواجده لإلقاء القبض عليه.

وأضاف المصدر، أن طواقم الكمين الأمني تمكنوا وعند مشاهدة ذلك المطلوب من إلقاء القبض عليه واصطحابه للتحقيق تمهيداً لإحالته لمصادر طلباته الأمنية والقضائية.

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