مسؤول إيراني: زواحف غربية للتجسس على برنامجنا النووي

اتهم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية السابق، حسن فيروز أبادي، “جواسيس غربيين” باستخدام عظاءات (سحالي) قادرة على “التقاط الموجات الذرية” للتجسس على البرنامج النووي الإيراني.

وجاء تصريح فيروز أبادي، وهو كبير المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، خلال رده على أسئلة لوسائل إعلامية محلية حول التوقيفات الأخيرة التي طالت ناشطين بيئيين.

وقال فيروز أبادي إنه لم يطلع على تفاصيل القضايا، لكنه أشار إلى أن الغرب لطالما استخدم “سياحا وعلماء وناشطين بيئيين للتجسس على إيران”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان رئيس الأركان الإيراني السابق، قد قال لوكالة “إيلنا الإصلاحية” قبل عدة سنوات، إن أشخاصا أتوا إلى إيران “وكان بحوزتهم أنواع من الزواحف الصحراوية كالعظاءات والحرابي. وقد اكتشفنا أن جلدها قادر على التقاط الموجات الذرية، وأنهم جواسيس نوويون أرادوا أن يتحروا عن أماكن وجود مناجم اليورانيوم في الجمهورية الإيرانية، ومواقع إجراء الأنشطة الذرية”.

وتأتي تصريحات فيروز أبادي بعد ورود أنباء عن وفاة الناشط البيئي الإيراني-الكندي كاووس سيد إمامي في السجن، بعد أسبوعين من اعتقاله مع أعضاء آخرين في منظمته غير الحكومية “مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية”.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نائب مدير منظمة حماية البيئة في إيران، كاوه مدني، اعتقل نهاية الأسبوع الماضي.

وعاد مدني إلى العمل، الاثنين، ونشر رسالة مشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي تقول “أنا بأمان”.

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