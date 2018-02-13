ad
أخر الأخبار
محكمة إسرائيلية تقرر تمديد سجن عهد بعد جلسة مغلقة

نبذة عن الكاتب

sama sa

مقالات ذات صلة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: