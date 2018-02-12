مجلس الوزراء يقر نظاما للنقاط المرورية لمخالفات السير الخطرة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام النقاط المرورية لسنة 2018 .

وجاء النظام لغايات تحديد نقاط لبعض مخالفات السير التي تشكل خطورة على المواطنين والطريق والتي تتكرر باستمرار ما يرتب على عدد نقاط معين منها وقف العمل برخصة قيادة مرتكبها ضمن اجراء وقائي وتاهيلي للسائقين مكرري المخالفات حيث سيتم تسجيل المخالفات على رخصة السائق وليس السيارة .

ويتم وقف العمل برخص القيادة لمدة 60 يوما اذا وصل مجموع النقاط المرورية 16 نقطة ولمدة 90 يوما اذا وصل مجموع النقاط المرورية 20 ولمدة 120 يوما اذا وصلت النقاط الى 24 واقل ولمدة 180 يوما اذا وصلت النقاط المرورية اكثر من 28 نقطة .

وسيتم استحداث ملف لكل سائق تسجل فيه النقاط المرورية لمخالفات السير التي يرتكبها ويجيز النظام للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية 16 نقطة حضور دورة تاهيلية لمرة واحدة في السنة في معهد المرور الاردني ليتم شطب 4 نقاط مرورية من مجموع النقاط المسجلة بحقه .

وتشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة .

واستمع مجلس الوزراء لدراسة تحليلية قامت بها وزارة الصحة تشير الى ان حوادث السير تعد رابع اعلى سبب للوفاة في الاردن والسبب الاول في الفئة العمرية بين 5 الى 44 سنة وهي تشكل عبئا صحيا وماديا كبيرا على الدولة .

ويعتبر العامل البشري المسبب الاكبر في حوادث السير حيث يساهم بما نسبته 7ر98 بالمائة من مجموع الحوادث المرورية .

وتشير الدراسة الى ان حوادث السير في الاردن تسببت ب 750 حالة وفاة مباشرة( في موقع الحادث ) خلال العام 2016 و 1841 اصابات بليغة و 15594 اصابة بسيطة .

كما تشير الى التكلفة المالية العالية لحوادث السير في الاردن التي تصل الى 884 الف دينار يوميا ويحتل الاردن المرتبة ال 36 عالميا من حيث الدول الاعلى في نسبة وفيات حوادث السير عالميا .

وتضمنت الدراسة عدة توصيات في الجوانب التثقيفية والتنظيمية والتشريعية والرقابية فضلا عن الجانب الطبي والمهني وادخال مساقات تعليمية حول الاسعافات الاولية والتعامل مع الاصابات .

محور التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والحماية الاجتماعية

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول المتدربين في المهن الطبية والصحية المساعدة بالتامين الصحي المدني مقابل اقتطاع 3 بالمائة من اجمالي المكافاة التي يتقاضاها المتدرب ومعاملته معاملة الموظف طوال فترة التدريب .

يشار الى انه يتم تدريب الباحثين عن عمل من حاملي تخصصات الخدمات الصحية المساندة من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بموجب اتفاقية بين الوزارة ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم التقني وذلك في اطار جهود الحكومة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات .

وبموجب الاتفاقية يتم تدريب المستفيدين من احكام الاتفاقية ولمدة سنتين بعدد الف متدرب وذلك لغايات تاهيل المتدربين واكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وياتي المشروع لغايات تنظيم عملية ترخيص دور الحضانة وتعديل الشروط التنظيمية مع مراعاة امن وسلامة الاطفال وتشجيع انشاء دور الحضانة في المناطق النائية وتنظيم الحضانات المنزلية وتسهيل اجراءات ترخيص دور الحضانة المؤسسية لتشجيع المؤسسات في القطاع الخاص والعام على انشائها بهدف التمكين الاقتصادي للمراة العاملة .

كما ياتي مواكبة لتطور التشريعات كقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي الزم توفير السبل التيسيرية لاستقبال الاطفال ذوي الاعاقة فضلا عن الحرص على ايجاد مزيد من الاحكام المتعلقة بحماية الاطفال ومنع الاساءة لهم .

محور الاصلاح الاداري وتحسين نوعية الخدمات

الى ذلك قرر مجلس الوزراء السماح لبلديات مراكز المحافظات باقامة متنزهات عامة على الاراضي الحرجية ضمن حدود المحافظة ووفقا للشروط التي تحددها وزارة الزراعة وبما يتوافق مع مفهوم المشروع العام وقانون الزراعة .

كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الحج لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام لغايات تعديل بعض صلاحيات مجلس الادارة ومنحه صلاحية اقرار السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج وصلاحية تحديد نسبة الاحتياطي السنوي .

كما جاء لغايات توسيع اهداف الصندوق وعدم اقتصار تعريف المدخر على الادخار لغايات اداء فريضة الحج لان هناك مدخرين هدفهم الادخار والاستثمار فقط .

محور تنمية الموارد البشرية

وقرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية وذلك ليكون مقره في الجمعية العلمية الملكية بدلا من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية .

وياتي النظام المعدل لاضافة نص يسمح باستضافة المركز في احدى المؤسسات العلمية المؤهلة الى جانب الجامعات الاردنية الرسمية المنصوص عليها في نظام المركز .

ويهدف النظام لان يكون مقر المركز في جهة قريبة من كافة الباحثين في مختلف الجامعات الاردنية .

محور الحماية والتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على برنامج التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الاردنية ووزارة الموارد البشرية الهنغارية للاعوام 2018-2020 .

ويهدف البرنامج الى توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين وتبادل الخبرات والزيارات واقامة الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تعليمات تبادل او اعارة الادوية والمستلزمات الطبية بين الجهات المشتركة بالشراء الموحد لسنة 2018 وعلى تعليمات ترخيص مراكز الاطراف الصناعية والجبائر لسنة 2018 وسيتم العمل بها بعد نشرها بالجريدة الرسمية .

وجاءت تعليمات تبادل او اعارة الادوية والمستلزمات الطبية تجنبا للنقص بالادوية والمستلزمات الطبية لدى الجهات المشتركة بالشراء الموحد وحفاظا على المال العام من خلال تدوير الادوية الراكدة لدى الجهات المشتركة وتنظيم عملية تبادل او اعارة الادوية والمستلزمات الطبية بين الجهات المشتركة بالشراء الموحد .

وجاءت تعليمات ترخيص مراكز الاطراف الصناعية والجبائر لغايات تحديد المتطلبات الفنية والاجهزة والادوات الواجب توافرها في مراكز الاطراف الصناعية والجبائر .

كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام لغايات تنظيم عمل مرافق الوزارة الادارية حسب ما تتطلبه المصلحة العامة اضافة الى تطوير العمل الفني والاداري والمالي في الوزارة .

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