“لا ناجين” بتحطم طائرة روسية على متنها 71 راكبا

أسفر تحطم طائرة روسية مدنية، عن مقتل 71 شخصا كانوا على متنها، قرب موسكو، الأحد، بعيد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

وأكد مصدر في وزارة الحالات الطارئة لوكالة إنترفاكس للأنباء أن “لا فرصة بتاتا” لنجاة الأشخاص الـ71 الذين كانوا يستقلون الطائرة.

وأوضحت إنترفاكس أن حطام الطائرة تناثر على مساحة واسعة في مكان التحطم.

وأقلعت الطائرة من طراز “أنتونوف 148″، والتابعة للخطوط الجوية “ساراتوف”، متجهة إلى مدينة أورسك في الأورال. لكنها تحطمت في إقليم رامنسكوي في منطقة موسكو.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أنها تقل 65 راكبا، إضافة إلى طاقم مؤلف من 6 أشخاص.

وأضافت الوكالات أن شهودا رأوا الطائرة تحترق ثم سقطت في قرية أرغونوفو في جنوب شرق موسكو.

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