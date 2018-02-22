قروض إسكان لضباط متقاعدين من الأمن العام (أسماء)

دعت مديرية الأمن العام /إدارة الأبنية، الضباط التالية أسمائهم مستحقي الإسكان العسكري لشهر كانون أول 2017، مراجعة إدارة الأبنية وإحضار الوثائق المبينة أدناه لاستكمال الإجراءات تمهيدا لصرف قروض الإسكان الخاصة بهم استنادا لنظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط الامن العام لسنة 2018.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الأمن العام بأن المديرية، ومن خلال سعيها وحرصها على مصلحة ضباطها العاملين والمتقاعدين، كانت قد رفدت صندوق إسكان ضباط الأمن العام بـ2 مليون دينار من موازنة الأمن العام لعام ٢٠١٨، كما ويجرى الآن دراسة وبحث السبل والوسائل التي يمكن من خلالها رفد الصندوق بمزيد من المبالغ المالية.

الترتيب/ الرقم/ الرتبة / الأسم

1- 7689 رائد متقاعد محمود صالح سلامة

2- 7690 نقيب متقاعد عارف فارس فليح

3- 7691 رائد متقاعد موفق جبر محمد

4- 7692 نقيب متقاعد حسين عقله عايد

5- 7693 مقدم متقاعد حابس قفطان فارس

6- 7695 مقدم متقاعد احمد هليل مطير

7- 7696 نقيب متقاعد سامي خلف طحيمر

8- 7697 مقدم متقاعد ظاهر قاسم مكازي

9- 7698 رائد متقاعد محمد جروان عناد

10- 7699 نقيب متقاعد عارف خلف حمود

11- 7700 رائد متقاعد عادل عبد الكريم عيادة

12- 7701 رائد متقاعد سلامة عودة حسين

13- 7702 مقدم متقاعد حسن علي خلف

الأوراق المطلوبة:

*صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية

*صورة عن شهادة الإخراج

*صورة مصدقة عن قرار التقاعد

كما وسيتم وخلال الفترة الأيام القادمة صرف الإسكان العسكري للضباط المستحقين لشهر كانون ثاني وشباط من عام 2018.

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