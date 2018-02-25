قبول 10739 طالبا للدورة الشتوية في الجامعات الحكومية – رابط

عمان– أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد على موقعها الإلكتروني http://www.admhec.gov.jo/AdmBSCWinterResults.aspx، صباح اليوم الأحد، قائمة القبول الموحد في الجامعات الحكومية للناجحين في امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية 2017 – 2018 والتي ضمت 10739 طالبا من أصل 13004 طلاب تقدموا بطلبات للوحدة.

وبحسب ما أكدت مديرة وحدة تنسيق القبول الموحد، خولة عوض، فإن قائمة مسيئي الاختيار والتي تضم بقية مقدمي الطلبات الذين يبلغ عددهم 2265 طالبا، ستنشر عند الساعة الواحدة ظهر اليوم، فيما ستفتح باب المناقلات بيت التخصصات والجامعات اعتبارا من الساعة الربعة عصرا وحتى منتصف ليلة غد شرط تحقيق شرط الحد الأدنى لمعدل القبول.

ولا تتضمن قائمة القبول الموحد للدورة الشتوية أي استثناءات أو تخصيصات أو مكرمات كما تستثنى منها التخصصات بنظام السنوات مثل الطب وطب الأسنان.

وانتهت عملية تقديم الطلبات منتصف ليلة الأربعاء الماضي فيما كانت قد بدأت صباح الاثنين.

وبلغ عدد الطلبة المتوقع قبولهم 17366 طالبة وطالب حسب قرار سابق لمجلس التعليم العالي، فيما بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على معدلات 65% فما فوق وفق نتائج التوجيهي 20460 طالبا وبلغ عدد الطلبة الذين يمكن لهم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي (الكليات الجامعية المتوسطة، الجامعات الرسمية والخاصة) 39449 طالبة وطالبة.

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