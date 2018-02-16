عمّان: مسيرة تندد برفع الاسعار وتطالب برحيل الحكومة

شارك مئات المواطنين، اليوم الجمعة، في مسيرة نظمتها الأحزاب القومية واليسارية بمنطقة وسط البلد في عمّان، احتجاجاً على رفع الأسعار.

وطالب المشاركون بضرورة التراجع الفوري عن رفع الدعم عن الخبز وزيادة الضريبة على الكثير من السلع، رافضين النهج الجبائي الذي تتبعه الحكومات، ومؤكدين على ضرورة دعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

كما رفعوا شعارات تطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب، والتراجع عن رفع الأسعار.

واعتبر المشاركون مجلس النواب جزءاً من سياسة الإفقار التي تنتهجها الحكومة، وسط مطالبات بحل المجلس، وإقرار قانون انتخاب يلبي رغبة الشارع في إيجاد مجلس نيابي قادر على قيادة المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب.

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