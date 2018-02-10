عملية عفرين.. سقوط مروحية تركية ومصرع قائديها

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، عن إسقاط مروحية تركية فوق أقليم هاتاي جنوبي البلاد، خلال مشاركتها في العمليات العسكرية في بلدة عفرين السورية.

وفي وقت لاحق قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن قائدي المروحية قد قتلا، مشيرا إلى عدم وجود أدلة إلى أنه قد جرى إسقاطها.

يأتي ذلك بعدما استأنفت تركيا في عفرين حملة القصف الجوي، التي علقتها مؤقتا عقب إسقاط المعارضة السورية لطائرة روسية في محافظة إدلب في الثالث من فبراير.

وبدأت تركيا عملية جوية وبرية في عفرين في 20 يناير لاستهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي ترى أنها جناح مسلح لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يحارب أنقرة منذ 3 عقود.

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