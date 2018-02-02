عمان: مسيرة تندد برفع الأسعار وسياسات الحكومة وحل مجلس النواب

عمان- شارك مواطنون في مسيرة انطلقت من أمام الجامع الحسيني بوسط البلد، احتجاجا على ارتفاع الأسعار ورفضاً لسياسات الحكومة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعا لها ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية والقوى والشخصيات والفعاليات الوطنية، تحت شعار “لا لرفع الاسعار.. لا لزيادة الضرائب.. لا لحكومة الجباية والافقار ومصادرة الحريات العامة”، شعارات تطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب، والتراجع عن رفع الاسعار.

واعتبر المشاركون مجلس النواب جزءا من سياسة الإفقار التي تنتهجها الحكومة، وسط مطالبات بحل المجلس، وإقرار قانون انتخاب يلبي رغبة الشارع في ايجاد مجلس نيابي قادر على قيادة المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب.

وهتف المشاركون ضد مجلس النواب، باعتباره على حد وصفهم شريكا في اقرار القرارات الاقتصادية، وعدم تمثيله للشعب.

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