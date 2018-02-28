عقب الهزيمة.. شجار بغرفة ملابس ريال مدريد بطله إيسكو

لم تمر خسارة ريال مدريد، مساء الثلاثاء، أمام إسبانيول بهدف نظيف، مرور الكرام، حيث شهدت غرفة الملابس مناوشات بين إيسكو وسيرجيو راموس.

وانهزم الريال أمام إسبانيول بهدف نظيف سجله جيرار مورينو في الوقت القاتل من عمر المبارة.

وقال موقع “سبورت إنغليش” إن إيسكو كان غاضبا من قرار مدرب الفريق زين الدين زيدان باستبداله، وإشراك كريم بنزيمة.

وأضافت أن إيسكو استغرق حوالي 45 ثانية لمغادرة أرضية الملعب، مضيفة “هذا الأمر استفز سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد”.

ووفق صحفي حضر الواقعة، فإن راموس وجه خطابا شديد اللهجة لزميله في الفريق إيسكو، حيث قال له “في ريال مدريد .. لابد أن تغادر الملعب بسرعة عند استبدالك”.وأضاف “كما يجب أن تظهر بحالة جيدة”.

يشار إلى أن النادي الملكي يحتل المركز الثالث بـ51 نقطة، مبتعدين عن المتصدر برشلونة بـ14 نقطة.

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