عجلون: وفاة فتيين غرقا والبحث عن ثالث

عجلون- توفي فتيان غرقا في بركة مائية بمنطقة عبين في محافظة عجلون، فيما يبحث غطاسو الدفاع المدني عن ثالث يقول الأهالي إنه غرق أيضا.

وصرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون قد تعاملت صباح اليوم مع حادث الغرق، مضيفة أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عمل غطاسو الدفاع المدني على انتشال الفتيين من داخل البركة في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري.

ويواصل غطاسو الدفاع المدني العمل على تمشيط البركة للبحث عن طفل ثالث، وذلك حسب ما أفاد به الأهالي في الموقع.

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