طائرات الاحتلال تقصف غزة بعد اصابة 4 جنود اسرائيليين

يتعرض قطاع غزة في هذه الأثناء، لقصف جوي من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعملية التفجير التي وقعت في وقت لاحق اليوم قرب الحدود الشرقية جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقع تونس التابع لكتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس) بأربعة صواريخ، بالإضافة إلى قصف هدف آخر بصاروخين شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميًا عن إصابة 4 من جنوده بجروج، بينهم اثنين بحال الخطر في الانفجار الذي وقع مساء اليوم السبت، على حدود قطاع غزة.

وزعم متحدث باسم الاحتلال، في بيان له، أن من نفذ هجوم اليوم «منظمة من المنشقين»، مشيرًا إلى أنه تم زرع العبوة الناسفة التي انفجرت بالجنود على حدود قطاع غزة، خلال المظاهرات التي شهدتها الحدود أمس من خلال ربطها بعلم.

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