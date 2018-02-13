شرطة الاحتلال توصي بمحاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والفساد

أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة وخيانة الامانة بعد عام ونصف من التحقيقات، حسبما قالت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية أبلغت نتنياهو بأنها ستوصي بتقديمه إلى القضاء بتهم الرشى.

ونقلت مواقع عبرية، بان الشرطة قدمت توصياتها في القضايا التي تبحث في شبهات فساد نتنياهو حول الملفين 1000 و2000، والاشتباه في مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة.

من جانبه، قال نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، إنّ “حكومته ستستمر في العمل حتى نهاية ولايتها والانتخابات ستجري في وقتها وسأستمر في قيادة اسرائيل طالما حظيت بثقة الناخبين.

وأضاف نتنياهو في كلمة له عقب قيام الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهامٍ ضده، لا أهمية لهذه التوصيات في النظام الديمقراطي ومن يقرر ويحدد ليس الشرطة وإنما المستشار القانوني, مؤكداً أنّ الاتهامات نابعة من أن هناك محققين يستهدفونه بادعاءات كاذبة.

وأوضح، أنّه عمل من أجل الدولة وليس للسيجار وليس للشهرة، مشيراً إلى، أنّه “تم ممارسة ضغط هائل ضدي وفتح ما لا يقل عن 15 تحقيقا لإخراجي من السلطة وكلها، دون استثناء، انتهت بلا شيء” .

وأكد، كرست كل شيء من أجل ضمان أمن “إسرائيل” ولن يحرفني أي شيء من أجلها ولكن التحقيقات هدفها الإطاحة بي و لن تنتهي بشيء ضدي .

ونوّه ، لقد دمرت حياتي من أجل خلق الأمان لإسرائيل” وسأواصل فعل ذلك وحكومتي ستنهي ولايتها كاملة وسأواصل قيادة دولة إسرائيل بإخلاص و وفاء .

وكانت المحكمة العليا قد رفضت، امس الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق وذلك لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض.

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