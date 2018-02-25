سواريز يسجل ثلاثية في حفلة جيرونا

اشترك ليونيل ميسي وفيليب كوتينيو ولويس سواريز في فوز برشلونة 6-1 على جيرونا ليتقدم بعشر نقاط على أقرب منافسيه ويسجل رقما قياسيا للنادي بالبقاء 32 مباراة بلا هزيمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم المهاجم بورتو بهدف لجيرونا في الدقيقة الثالثة في مباراته الأولى في نو كامب. لكن سواريز أدرك التعادل سريعا وأضاف ميسي هدفين كما أحرز مهاجم أوروجواي هدفا ليتقدم برشلونة 4-1 مع نهاية الشوط الأول.

وصنع كوتينيو، أغلى لاعب ينضم لبرشلونة، ثاني هدف لسواريز في المباراة قبل أن يهز اللاعب البرازيلي الشباك لأول مرة في الدوري بتسديدة قوية من مدى بعيد في الدقيقة 66. وأكمل سواريز الثلاثية في الدقيقة 76 بعد تعاون من عثمان ديمبلي.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق عشر نقاط عن أتليتيكو مدريد الذي يلعب في ضيافة أشبيلية و14 نقطة عن ريال.

واجتاز إرنستو بالبيردي أطول مسيرة لبرشلونة بلا هزيمة في الدوري وكان الرقم السابق مسجلا تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا في أبريل نيسان 2011.

واعتاد بالبيردي الاعتماد على طريقة 4-4-2 لكن بعد التعادل 1-1مع تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء لجأ المدرب إلى طريقة 4-3-3 الهجومية أمام فيرونا ومع وجود ديمبلي إلى جانب سواريز وميسي وكوتينيو في رباعي هجومي قوي.

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