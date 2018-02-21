سطو مسلح على محطة وقود في عمان والأمن يضبط المتورطين

قال مصدر أمني، إن بلاغا ورد لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة جنوب عمان فجر اليوم الأربعاء، بقيام شخصين مجهولين وملثمين بالدخول إلى إحدى محطات الوقود في منطقة الدوار السابع وتهديد عامل المحطة بواسطة مسدس وسرقة مبلغ 2000 دينار منه والفرار على الأقدام بعد ذلك، حيث تم تعميم مواصفات الأشخاص على كافة الدوريات المتحركة والثابتة التي قامت بفتح نقاط غلق في محيط المكان وباشر فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق في القضية.

وأضاف المصدر أن المحققين ومن خلال التحقيقات والكشف على مسرح الجريمة وتتبعها وقع اشتباهم على عامل المحطة الذي ادعى تعرضه للسطو وجرى اصطحابه للتوسع بالتحقيق معه حيث اعترف بالاتفاق مع شخصين آخرين بتنفيذ عملية سطو على المحطة فجر اليوم عندما يكون متواجدا هو وشخص آخر فقط من عمال المحطة حيث قام الشخصان فجر اليوم بالدخول إلى المحطة وإشهار سلاح ناري عليه وأخد 2000 دينار جرى الاتفاق على تقاسمها فيما بعد.

وتابع المصدر أن فرقا من البحث الجنائي تحركت لأماكن تواجد الشريكين وجرت مداهمتهما وضبطهما وبحوزتهما كامل المبلغ المسروق والسلاح الناري واعترفا بالتحقيق معهما بالاتفاق الجنائي لتنفيذ عملية السطو تلك مع عامل المحطة الذي يعرفه أحدهما كونه كان عاملا سابقا في ذات المحطة وما زال التحقيق جاريا مع المقبوض عليهم تمهيدا لتحويلهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

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