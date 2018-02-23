سرقة 245 ألف يورو و5 آلاف دولار من منزل في “وسطية إربد”

اربد – تعرض منزل أربعيني بمنطقة حوفا الوسطية في إربد لسرقة مبلغ 245 ألف يورو، و5 آلاف دولار أميريكي، وفق مصدر امني.

وفي التفاصيل، قال المصدر إن أحد الأشخاص ادعى أنه يعمل وكيلا على أعمال شقيقه ومقيم حاليا في ألمانيا، ويوجد لشقيقه مجمع تجاري يحتوي على 16 شقة وثماني محلات تجارية في منطقة حوفا الوسطيه على الشارع الرئيسي، ويقوم بإدارة هذا العقار من وقت بنائه منذ العام 2010.

وأشار إلى أنه يوجد لشقيقه شقة في الطابق الخامس وهي عبارة عن روف ولا يوجد اي شخص يقوم بالدخول إليها سواه، ويوجد بداخل الشقة قاصة حديدية في داخل غرفة النوم ويوجد عليها رقم سري، حيث يقوم كل يوم بتفقد هذا المبلغ داخلها.

ولفت إلى أنه قام بالتوجه إلى شقة شقيقه فوجد أن باب المطبخ المؤدي إلى البلكونه الخارجية مكسور والباب مفتوح، وأن القاصة العائدة لشقيقه مسروقة مع كامل المبلغ المذكور.

وحضر فريق المختبر الجنائي وتم إجراء اللازم وتم الكشف على مكان السرقة فريق الاثر ال k9 واجراء اللازم من قبلهم وتم التعميم عن المسروقات.

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