ريال مدريد وبرشلونة في “فضيحة” تلاعب بالنتائج

فتحت السلطات الإسبانية تحقيقا في قضية تلاعب بالنتائج، شملت 51 مباراة في الدرجات الدنيا من بطولات اتحاد كرة القدم المحلي.

وحسب صحيفة “إل كونفيدنشال”، فإن اسمي فريقي ريال مدريد كاستيا وبرشلونة ب، الفريقين الرديفين للناديين الملكي والكتالوني، مدرجان في قائمة المتهمين.

وقالت الصحيفة إن الـ51 مباراة المشتبه بها جرت في بطولات الدرجة الثالثة والرابعة وكأس “فيدراسيون”، خلال الموسم الجاري والموسمين الماضيين، بينها فوز برشلونة ب بنتيجة 12-صفر على إلدنسي.

ويعتقد أن المباريات محل الشبهة، تم التلاعب بنتائجها لصالح عمليات مراهنة.

وأشارت “إل كونفيدنشال” إلى اعتقال 5 لاعبين في فرق خيريز وجوميلا وأغويلاس وأتلتيكو بولبيلينو على خلفية القضية ذاتها.

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