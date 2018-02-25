رونالدو وبنزيمة.. “لفتة استثنائية” تعني الكثير

عكست اللفتة، التي قام بها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني تجاه زميله الفرنسي كريم بنزيمة، بتقديمه لتسديد ركلة الجزاء في مباراة آلافيس الكثير من المعاني.

ويمر كريم بنزيمة مهاجم الملكي بفترة صعبة بسبب عدم قدرته على ترجمة فرص عدة تتاح له إلى أهداف، وقد هز الشباك منذ بداية الموسم 3 مرات فقط في الليغا.

وترك النجم البرتغالي ركلة الجزاء، التي احتسبت خلال الدقائق الأخيرة من لقاء الفريق أمام آلافيس، السبت، إلى زميله الفرنسي، الذي نجح في تحويلها إلى داخل الشباك ورفع نتيجة المباراة إلى 4-0، وذلك رغم أن رونالدو هو المسدد الأول لركلات الجزاء والفريق وكان يمكنه رفع رصيده من الأهداف إلى “هاتريك”.

وأشاد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، بما قام به رونالدو جناح الفريق تجاه زميله بنزيمة.

وأعرب زيزو عن سعادته بما قدمه الثلاثي الهجومي (رونالدو وبنزيمة وغاريث بيل) للفريق، قائلا: “سعيد بما قام به رونالدو مع بنزيمة. هذا يدل على كونه يلعب للفريق وليس لنفسه كما يشاع، الثلاثي الهجومي قدم مباراة جيدة وتمكن أفراده من التسجيل اليوم لأول مرة خلال الموسم الحالي”.

من جانبه، تحدث حارس مرمى الفريق، كيلور نافاس، عقب لمباراة قائلا إن “لفتة رونالدو تعكس مدى حرص اللاعبين على وحدة الفريق”، مشيدا بالنجم البرتغالي، الذي أبرز الموقف “إنسانيته”، على حد قوله.

وواصل ريال مدريد انفراده بالمركز الثالث برصيد 51 نقطة خلف الوصيف أتلتيكو مدريد بفارق 4 نقاط.

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