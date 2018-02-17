رئيس الوزراء البولندي: لن نحول اليهود المجرمين إلى ضحايا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده لن تحول اليهود المجرمين الذين قُتلوا في المحرقة اليهودية إلى ضحايا، موضحًا أن أحداث المحرقة شهدت مساعدة مجرمين يهود للسلطات النازية كما شهدت كذلك مساعدة مجرمين بولنديين.

تصريحات رئيس الوزراء البولندي، جاءت ردًا على صحافي إسرائيلي، سأله خلال لقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة، حول ما إذا كان باستطاعته سرد قصة والدته التي نجت من المحرقة في بولندا، أم أن ذلك يعد جُرمًا.

وأقر مجلس الشيوخ البولندي قانونًا يمنع ربط الجرائم النازية على أرضها بالحكومة والشعب البولندي، وعلى أثره نشب خلاف ديبلوماسي بين البلدين.

ونفى مورافيتسكي، أن يكون سرد القصص مماثلة يعد جريمة عقب إقرار القانون، وأشار إلى أن ذكر مشاركة بولنديين في جرائم نازية بحق اليهود لا يخضع لبنود القانون الجديد.

وأوضح أن القانون يجرم وصف المعسكرات النازية في بولندا أو الجرائم النازية على أرضها على أنها بولندية، وذلك كون بولندا خضعت حينها للاحتلال النازي، ولم تكن الحكومة البولندية مستقلة.

وأكد مورافيتسكي، رفضه التمييز بين المجرمين أو حتى تحويلهم إلى ضحايا، وقال إنه “ليس هنالك أدنى شك في أن هناك مجرمين بولنديين (خلال الحرب) ومجرمين يهود، ومجرمين أوكرانيين”.

وأضاف: “بولندا كانت المكان الوحيد في العالم الذي قتل فيه مواطنون وجيران وعائلات وقرى بأكملها لمجرد أنهم ساعدوا اليهود”.

وكانت بولندا قد أصدرت القانون مع بداية شهر شباط/ فبراير الجاري، والذي يفرض عقوبات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى ثلاثة أعوام لمن ينسب “علنا وعلى غير وجه حق” للشعب البولندي أو الدولة البولندية المسؤولية أو المشاركة في المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية.

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