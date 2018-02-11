ترامب: لست متأكدًا من سعي إسرائيل نحو السلام وسنكتفي بالمراقبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس متأكدًا من سعي إسرائيل للتوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية “رائعة”، وأنه سيكتفي بمراقبة ما سيحدث.

وفي مقابلة مع صحيفة “إسرائيل اليوم” نشرت اليوم الأحد، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قلقه من وتيرة البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على الرغم من أن إدارته أقل انتقادا للبناء الاستيطاني من إدارة باراك أوباما.

جدير بالذكر، أن ترامب، دائمًا ما يوجه انتقاداته للفلسطينيين بعدم الرغبة في التفاوض، وكان يمتنع دائما عن توجيه انتقادات لإسرائيل.

وأضاف ترامب للصحيفة اليمينية، أن الفلسطينيين لا يسعون لإقامة السلام، لافتًا إلى أنه ليس متأكدًا بالضرورة أن إسرائيل تسعى لصنع السلام هي الأخرى.

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