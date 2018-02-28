تخفيض أسعار البنزين والديزل وتثبيت الكاز والغاز

قررت لجنة التسعير الحكومية اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه والديزل وتثبيت الكاز والغاز.

وخفض سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار خمسة فلسات/لتر ليصبح 760 فلس/لتر بدلا من 765 فلس/لتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار خمسة عشر فلساً/لتر ليصبح 985 فلس/لتر بدلا من 1000 فلس/لتر.

كما تقرر تخفيض سعر مادة السولار/ الديزل بمقدار خمسة فلسات/لتر ليصبح 560 فلس/لتر بدلا من 565 فلس/لتر .

كما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر الكاز لشهر آذار الحالي عند 520 فلس/لتر، وكذلك تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 8.63 دينار.

ويأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.4 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر تشرين أول القادم. وتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 3.9دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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