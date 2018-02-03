تجار سيارات يحتجون على الضرائب الحكومية الجديدة

نفذ مستثمرون وتجار في قطاع السيارات وقفة احتجاجية أمام أبواب المناطق الحرة اليوم السبت، محتجين فيها على حزمة القرارات الحكومية التي رفعت رسوم جمركة وتخليص السيارات 200% بحسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان.

وكانت الحكومة أقرت قبيل أسابيع حزمة قرارات أثرت على القطاع بشكل مباشر، أهمها رفع رسوم التخليص على سيارات الهايبرد من 25% إلى 55%، وإضافة إلى رسوم على السيارت المستوردة بحسب وزنها تترواح بين 500 و1500 دينار.

وأوضح رمان أنه وبحسب بيانات جمركية جديدة تبين ارتفاع في أسعار السيارات الأكثر رواجا وطلبا ثلاثة أضعاف، ما اعتبره المعتصمون ظلما جائرا على القطاع، في الوقت الذي يعتمدون فيه على السوق المحلية بشكل رئيس.

وحدد المعتصمون مطالبهم، بتراجع الحكومة عن حزمة القرارات الأخيرة، ومعظمهم من مستثمرين، مشيرين إلى ان هذه القرارات لا تشي ببيئة حاضنة للاستثمار.

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