بوتن يأمر بفتح “ممر إنساني” يومي في الغوطة

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان “هدنة إنسانية” يومية اعتبارا من الثلاثاء في الغوطة الشرقية بسوريا، آخر معاقل فصائل المعارضة قرب دمشق، والمستهدفة بغارات يشنها النظام السوري، كما أفادت وكالات أنباء روسية الاثنين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كما نقلت عنه الوكالات الروسية “بأمر من الرئيس الروسي، وبهدف تجنب الخسائر في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، سيتم إعلان هدنة إنسانية يومية اعتبارا من 27 فبراير من الساعة 9:00 وحتى 14:00”.

وجاء الإعلان الروسي عقب هدنة صوت عليها مجلس الأمن يوم السبت بالإجماع في سوريا لمدة 30 يوما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،الاثنين، إن تلك الهدنة التي طالب بها مجلس الأمن الدولي في سوريا، لن تبدأ إلا بعد اتفاق جَميع أطراف النزاع على شروطها في مجمل الأراضي السورية.

وصرح لافروف في مؤتمر صحافي قائلا “سيبدأ وقف إطلاق النار بعد أن يتفق جميع أطراف النزاع حول طريقه تطبيقه لضمان توقف الأعمال الحربية بشكل كامل، وفي كل أنحاء سوريا”.

ونقلت فرانس برس عن الوزير الروسي قوله إن هذه الهدنة “لا تشمل بأي حال أعمال الحكومة السورية التي تدعمها روسيا ضد المجموعات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وكل المتعاونين معهما”.

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