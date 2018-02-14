بطلب من الكويت.. جلسة طارئة بمجلس الأمن لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حسبما قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور.

وأوضح منصور، في تصريحات إعلامية، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن “الكويت قدمت طلبًا بعقد تلك الجلسة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”.

والكويت هي العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وتتولّى الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لهذ الشهر.

وأشار منصور أنّ “المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، سيقدّم إفادة أمام أعضاء المجلس خلال جلسة المشاورات”.

وردًا عن أسئلة الصحفيين بشأن الغرض من انعقاد الجلسة ومخرجاتها، قال المسؤول الفلسطيني: “سنرى إن كان هناك منتج سيصدر عن الجلسة أم لا”.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط