اليمن.. انتصار استراتيجي لقطع إمدادات الحوثيين

قالت مصادر عسكرية، إن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل شيفان الاستراتيجي، الواقع شمالي منطقة كرش التابعة لمديرية القبيطة بمحافظة لحج، بعد معارك عنيفة خاضتها قوات الشرعية مع ميليشيات الحوثي.

وتواصل قوات الشرعية اليمنية تقدمها نحو منطقة الشريجة جنوبا باتجاه محافظة تعز، وسط تراجع لميليشيات الحوثي وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ومن شأن السيطرة علي جبل شيفان تسهيل وتأمين عملية تقدم الجيش باتجاه الشريجة، فضلا عن تسهيل الزحف للسيطرة على جبل حمالة، الذي بدوره سيقطع إمدادات الميليشيات القادمة من الشريجة.

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