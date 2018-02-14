الوزني رئيسا ً تنفيذيا ً للشرق العربي للتأمين “gig- Jordan”

سما الاردن – صرح رئيس مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين gig – Jordan ناصر اللوزي بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قرارا ً في جلسته الأخيرة والتي عقدت بتاريخ (13/2/2018) بتعيين الدكتورعلي عادل الوزني رئيسا ً تنفيذيا ً للشركة اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

وأكد اللوزي أن انضمام الوزني إلى شركة الشرق العربي للتأمين سيسهم في تحقيق أهداف الشركة ويمكَنها من تجاوز التحديات التي تمر بها صناعة التأمين بشكل عام، نظرا ً لما يتمتع به من خبرات عملية ومؤهلات علمية ومهنية.

يحمل الدكتورعلي الوزني شهادة الدكتوراه في التسويق وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس في المحاسبة وشهادة ممارسة التأمين من معهد التأمين البريطاني، كما سبق وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين لدورتين متتاليتين خلال الفترة من (2015) وحتى هذا التاريخ بعد أن كان عضوا ً في مجلس إدارة الاتحاد خلال الدورات من (2009-2015).

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية لدورتين متتاليتين خلال الفترة من (2012-2016) بعد أن كان عضوا ً في مجلس إدارتها للفترة من (2010 إلى 2012)

ويمثَل الدكتورعلي سوق التأمين الأردني في مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين – القاهرة، وهو عضو في مجلس أمناء كلية التربية والعلوم – الأنروا منذ العام (2013)

كما شغل خلال السنوات العشر الماضية منصب الرئيس التنفيذي لشركة سوليدريتي – الأولى للتأمين في عمان وهي عضو في مجموعة سوليدريتي القابضة – البحرين، كما عمل عضوا ً لمجلس إدارة شركات تأمين في كل من الأردن والبحرين والسعودية.

يذكر بأن الدكتورعلي الوزني قد عمل سابقا ً نائباً للرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين خلال الفترة من العام (2000) وحتى العام (2008) ، كما عمل في القطاع المصرفي والتأميني لثمان سنوات قبل العام (2000).

وتحتل شركة الشرق العربي للتأمين / gig – Jordan المركز الأول في سوق التأمين الأردني من حيث الحصة السوقية، وهي عضو في مجموعة الخليج للتأمين – الكويت والتي تعمل في أحد عشر بلدا ً في المنطقة وتعتبر واحدة من أكبر مجموعات التأمين في المنطقة.

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