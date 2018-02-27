النواب يعيد قانونين للأعيان ويبدأ مناقشة المعدل لنقابة المعلمين

عمان- بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الاردنيين في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

واجاز النواب منح اجازة مهنة التعليم من وزارة التربية والتعليم للمنتسبين للنقابات الأخرى من غير منتسبي نقابة المعلمين اذا استدعت حاجة الوزارة ذلك.

وفي بداية الجلسة أعلن رئيس اللجنة الزراعية النيابية النائب خالد الحياري أن مجلس الوزراء قرر أمس الاثنين إعفاء مخرجات الانتاج الزراعي من الضريبة لتعود كما كانت سابقاً، وذلك استجابةً لمطالب القطاع الزراعي، مطالباً الحكومة كذلك بإعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة.

ولفت رئيس المجلس المهندس الطراونة الى طلب الحكومة سحب مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الذي كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة النواب اليوم، ويتضمن تعديل المادة 12 والتي اثارت جدلاً واسعاً في الوسط الصحفي، وتتعلق بنشر التبليغات القضائية في الصحف اليومية.

وأعاد النواب الى الأعيان قانوني: التعليم العالي والبحث العلمي، والمصادر الطبيعية بعد اصرار المجلس على قراره السابق بشأنهما، فيما أحال قانوني: التحكيم، والجامعات الاردنية المعادين من الاعيان الى لجنتيه القانونية، والتربية والتعليم والثقافة.

وكان مجلس الأعيان خالف قرار النواب بشأن أربعة مشاريع قوانين التعليم العالي والبحث العلمي، المصادر الطبيعية، التحكيم، والجامعات الأردنية.

وتبنى المجلس بياناً صادرا عن لجنة فلسطين استنكر اقرار الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى مشروعاً يسمح باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، صوت لصالحه 57 عضواً وعارضه 11 آخرون.

وأشار البيان الذي تلاه رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود الى ان “القانون العنصري” يمنح الشرطة الاسرائيلية صلاحية احتجاز جثة منفذي العمليات بحجة وجود مخاوف حقيقية من ان تؤدي جنازاتهم الى المس بالأمن او الى تنفيذ عمل إرهابي على حد وصفهم، وهو ما يخالف كافة القوانين والاعراف الدولية ومواثيق حقوق الانسان.

ودعا الى مخاطبة الاتحادات والمنظمات والهيئات البرلمانية الدولية بهذا الشأن، وفضح كافة الممارسات الاسرائيلية ضمن مسلسل التنكيل في الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الممارسات العنصرية والانتهاك الذي طال خلاله الصغير والكبير ليصل بتلك الدولة التي تمارس إرهاب حجز جثامين الشهداء تحت حجج وهمية تنتهك حقوق الشهداء واهاليهم ويخالف اعراف الدين والتقاليد.

وقرر المهندس الطراونة رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل في جلستين صباحية ومسائية لاستكمال مناقشة القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط